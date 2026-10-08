Пенсия может вырасти на сотни гривен: что учитывает ПФУ при расчете

Когда могут перечислить пенсию

Если пенсионер работает и приобрел не менее 24 месяцев стажа, его зарплату после назначения пенсии могут учесть при пересчете.

Это возможно, когда новый расчет заработка выше того, что брали раньше. Если зарплата ниже, ее могут не учитывать, а прибавить только стаж.

С какого заработка считают пенсию

Пенсионный фонд берет зарплату, с которой уплачивали страховые взносы.

В общем, учитывают заработок за весь страховой стаж, начиная с 1 июля 2000 года.

В определенных условиях можно дополнительно учесть 60 месяцев заработка до 1 июля 2000 года.

Закон увязывает это со страховыми взносами. В расчет берут выплаты, по которым их начислили и уплатили.

Напомним, в октябре пересматривают размер субсидий на отопительный сезон 2026-2027 годов.

Для большинства семей перерасчет производят автоматически, а документы подают только в отдельных случаях.