Пенсія по інвалідності. Скільки платять в Україні військовим

Умови призначення, порядок обчислення та розміри пенсій по інвалідності залежать від Закону, згідно з яким призначаються виплати.

Пенсії військовослужбовцям призначаються у разі настання інвалідності:

в період проходження служби;

або не пізніше трьох місяців після звільнення зі служби;

або пізніше тримісячного терміну після звільнення зі служби, але внаслідок захворювань, які виникли в період проходження військової служби.

Розмір пенсії по інвалідності залежить від причини інвалідності.

Особам з інвалідністю внаслідок війни пенсія призначається у розмірах:

I група - 100 % сум грошового забезпечення;

II група - 80 % сум грошового забезпечення;

III група - 60 % сум грошового забезпечення.

Іншим особам з інвалідністю пенсія призначається у розмірах:

I група - 70 % сум грошового забезпечення;

II група - 60 % сум грошового забезпечення;

III група - 40 % сум грошового забезпечення.

Мінімальна пенсійна виплата для осіб з інвалідністю внаслідок війни не

може бути нижче:

І група - 650% прожиткового мінімуму (ПМ) для осіб, які втратили працездатність, з 01.12.2022 - 13604,50 грн (2093 х 650%);

ІІ група - 525% ПМ, з 01.12.2022 - 10 988,25 грн (2093 х 525%);

ІІІ група - 360 % ПМ, з 01.12.2022 - 7534,80 грн (2093 х 360%).

Доплати військовим

В Україні всі учасники бойових дій мають право на надбавки до пенсійних виплат. Але загальна процедура нарахування суми не відрізняється від процедури для інших громадян.

На суму пенсії впливають два фактори: трудовий стаж і розмір заробітної плати, яку ви отримували впродовж роботи.

Які доплати можуть отримувати військовослужбовці - читайте в матеріалі РБК-Україна.