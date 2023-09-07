Пенсія по інвалідності. Скільки платять в Україні військовим

Військовослужбовці у разі отримання інвалідності можуть оформити пенсійні виплати. Причина, група, час настання інвалідності, строк, на який вона встановлюється, визначаються органом медико-соціальної експертизи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Пенсійного фонду України.
Умови призначення, порядок обчислення та розміри пенсій по інвалідності залежать від Закону, згідно з яким призначаються виплати.
Пенсії військовослужбовцям призначаються у разі настання інвалідності:
Розмір пенсії по інвалідності залежить від причини інвалідності.
Особам з інвалідністю внаслідок війни пенсія призначається у розмірах:
Іншим особам з інвалідністю пенсія призначається у розмірах:
Мінімальна пенсійна виплата для осіб з інвалідністю внаслідок війни не
може бути нижче:
Доплати військовим
В Україні всі учасники бойових дій мають право на надбавки до пенсійних виплат. Але загальна процедура нарахування суми не відрізняється від процедури для інших громадян.
На суму пенсії впливають два фактори: трудовий стаж і розмір заробітної плати, яку ви отримували впродовж роботи.
Які доплати можуть отримувати військовослужбовці - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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