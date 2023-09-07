Пенсия по инвалидности. Сколько платят в Украине военным

Военнослужащие в случае получения инвалидности могут оформить пенсионные выплаты. Причина, группа, время наступления инвалидности, срок, в который она устанавливается, определяются органом медико-социальной экспертизы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда Украины.
Условия назначения, порядок исчисления и размеры пенсий по инвалидности зависят от закона, согласно которому назначаются выплаты.
Пенсии военнослужащим назначаются в случае наступления инвалидности:
Размер пенсии по инвалидности зависит от причины инвалидности.
Лицам с инвалидностью в результате войны пенсия назначается в размерах:
Другим лицам с инвалидностью пенсия назначается в размерах:
Минимальная пенсионная выплата для лиц с инвалидностью в результате войны не может быть ниже:
Доплаты военным
В Украине все участники боевых действий имеют право на надбавки к пенсионным выплатам. Но всеобщая процедура начисления суммы не отличается от процедуры для других граждан.
На сумму пенсии влияют два фактора: трудовой стаж и размер заработной платы, получаемой на протяжении работы.
Какие доплаты могут получать военнослужащие - читайте в материале РБК-Украина.
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