Пенсія по інвалідності: кому призначається та які розміри

Пенсія по інвалідності в Україні призначається особам, яким установлено інвалідність. Причина, група, час настання інвалідності, строк, на який вона встановлюється, визначаються органом медико-соціальної експертизи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПФУ.
Призначаються людям з інвалідністю за наявності страхового стажу від 1 до 15 років (необхідна тривалість страхового стажу залежить від віку, в якому інвалідність встановлено).
Розмір пенсії по інвалідності обчислюється у відсотках розміру пенсії за віком залежно від групи інвалідності:
При цьому до страхового стажу для обчислення розміру пенсії за віком, з якого обчислюється розмір пенсії по інвалідності, крім набутого страхового стажу зараховується період із дня встановлення інвалідності до досягнення віку 60 років.
Мінімальні розміри пенсійних виплат по інвалідності:
Пенсія по інвалідності призначається з дня встановлення інвалідності, якщо заяву на призначення пенсії подано не пізніше трьох місяців з дня встановлення інвалідності. Якщо заяву на призначення пенсії подано пізніше - пенсія призначається з дня звернення за нею.
Призначаються у разі настання інвалідності:
Розмір пенсії по інвалідності залежить від причини інвалідності.
Особам з інвалідністю внаслідок війни пенсія призначається у розмірах:
Іншим особам з інвалідністю пенсія призначається у розмірах:
Мінімальна пенсійна виплата для осіб з інвалідністю внаслідок війни не може бути нижче:
Пенсія призначається у розмірі відшкодування фактичних збитків виходячи:
Розмір пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи, не може бути нижчим:
Мінімальний розмір пенсійної виплати для осіб з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи з числа учасників ліквідації не може бути нижче:
Прокурорам, визнаним особами з інвалідністю I або II групи, призначається пенсія по інвалідності в розмірі 60 % суми їхньої місячної заробітної плати, за наявності стажу роботи в органах прокуратури не менше 10 років.
Нагадаємо, уряд України вирішив провести індексацію пенсій у березні 2023 року.