Пенсия по инвалидности: кому назначается и какие размеры

Пенсии по инвалидности по солидарной системе

Назначаются людям с инвалидностью при страховом стаже от 1 до 15 лет (необходимая продолжительность страхового стажа зависит от возраста, в котором инвалидность установлена).

Размер пенсии по инвалидности исчисляется в процентах от размера пенсии по возрасту в зависимости от группы инвалидности:

100% пенсии по возрасту - лицам с инвалидностью I группы;

90% пенсии по возрасту - лицам с инвалидностью II группы;

50% пенсии по возрасту - лицам с инвалидностью III группы.

При этом в страховой стаж для исчисления размера пенсии по возрасту, из которого исчисляется размер пенсии по инвалидности, кроме приобретенного страхового стажа засчитывается период со дня установления инвалидности до достижения возраста 60 лет.

Минимальные размеры пенсионных выплат по инвалидности:

для лиц с инвалидностью I группы - 2 300 грн;

для неработающих лиц с инвалидностью ІІ и ІІІ групп - 2 100 грн;

для работающих лиц с инвалидностью ІІ и ІІІ групп - 2 093 грн.

Пенсия по инвалидности назначается со дня установления инвалидности, если заявление на назначение пенсии подано позже трех месяцев со дня установления инвалидности. Если заявление на назначение пенсии подано позже - пенсия назначается со дня обращения за ней.

Пенсии по инвалидности военнослужащим

Назначаются в случае наступления инвалидности:

в период прохождения службы;

или не позднее трех месяцев после увольнения со службы;

или позже трехмесячного срока после увольнения со службы, но вследствие заболеваний, возникших в период прохождения военной службы.

Размер пенсии по инвалидности зависит от причины инвалидности.

Лицам с инвалидностью в результате войны пенсия назначается в размерах:

I группа - 100 % сумм денежного довольствия;

II группа - 80 % сумм денежного довольствия;

III группа - 60 % сумм денежного довольствия.

Другим лицам с инвалидностью пенсия назначается в размерах:

I группа - 70 % сумм денежного довольствия;

II группа - 60 % сумм денежного довольствия;

III группа - 40 % сумм денежного довольствия.

Минимальная пенсионная выплата для лиц с инвалидностью в результате войны не может быть ниже:

И группа - 650% прожиточного минимума (ПМ) для лиц, потерявших

трудоспособность, с 01.12.2022 - 13604,50 грн (2093х650 %);

ІІ группа - 525% ПМ, с 01.12.2022 - 10 988,25 грн (2093 х 525%);

ІІІ группа - 360% ПМ, с 01.12.2022 - 7534,80 грн (2093 х 360%).

Пенсии по инвалидности пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы

Пенсия назначается в размере возмещения фактических убытков исходя из:

по заработной плате, полученной человеком в зоне отчуждения в 1986-1990 годах;

или из пятикратного размера минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января соответствующего года.

Размер пенсии по инвалидности, наступившей вследствие увечья или заболевания вследствие Чернобыльской катастрофы, не может быть ниже:

I группа - 6840 грн;

II группа - 5472 грн;

III группы - 4218 грн;

для детей с инвалидностью - 4218 грн.

Минимальный размер пенсионной выплаты для лиц с инвалидностью вследствие Чернобыльской катастрофы из числа участников ликвидации не может быть ниже:

І группа - 100% размера средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы и учитывается для исчисления пенсии за предыдущий год (с 01.03.2022 - 12 993,56 грн);

ІІ группа - 80% (с 01.03.2022 - 10 394,85 грн (12 993,56 х 80%));

ІІІ группа - 60% (с 01.03.2022 - 7 796,14 грн (12 993,56 х 60%)).

Пенсии по инвалидности работникам прокуратуры

Прокурорам, признанным лицами с инвалидностью I или II группы, назначается пенсия по инвалидности в размере 60% от суммы их месячной заработной платы, при наличии стажа работы в органах прокуратуры не менее 10 лет.