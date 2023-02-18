Пенсия по инвалидности: кому назначается и какие размеры

Пенсия по инвалидности в Украине назначается лицам, которым установлена инвалидность. Причина, группа, время наступления инвалидности, срок, в который она устанавливается, определяются органом медико-социальной экспертизы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ.
Назначаются людям с инвалидностью при страховом стаже от 1 до 15 лет (необходимая продолжительность страхового стажа зависит от возраста, в котором инвалидность установлена).
Размер пенсии по инвалидности исчисляется в процентах от размера пенсии по возрасту в зависимости от группы инвалидности:
При этом в страховой стаж для исчисления размера пенсии по возрасту, из которого исчисляется размер пенсии по инвалидности, кроме приобретенного страхового стажа засчитывается период со дня установления инвалидности до достижения возраста 60 лет.
Минимальные размеры пенсионных выплат по инвалидности:
Пенсия по инвалидности назначается со дня установления инвалидности, если заявление на назначение пенсии подано позже трех месяцев со дня установления инвалидности. Если заявление на назначение пенсии подано позже - пенсия назначается со дня обращения за ней.
Назначаются в случае наступления инвалидности:
Размер пенсии по инвалидности зависит от причины инвалидности.
Лицам с инвалидностью в результате войны пенсия назначается в размерах:
Другим лицам с инвалидностью пенсия назначается в размерах:
Минимальная пенсионная выплата для лиц с инвалидностью в результате войны не может быть ниже:
Пенсия назначается в размере возмещения фактических убытков исходя из:
Размер пенсии по инвалидности, наступившей вследствие увечья или заболевания вследствие Чернобыльской катастрофы, не может быть ниже:
Минимальный размер пенсионной выплаты для лиц с инвалидностью вследствие Чернобыльской катастрофы из числа участников ликвидации не может быть ниже:
Прокурорам, признанным лицами с инвалидностью I или II группы, назначается пенсия по инвалидности в размере 60% от суммы их месячной заработной платы, при наличии стажа работы в органах прокуратуры не менее 10 лет.
Напомним, правительство Украины решило провести индексацию пенсий в марте 2023 года.