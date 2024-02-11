Пенсія по інвалідності: хто має право на виплати та як отримати

Пенсія по інвалідності в Україні призначається особам, яким установлено інвалідність. Причина, група, час настання інвалідності, строк, на який вона встановлюється, визначаються органом медико-соціальної експертизи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Пенсійного фонду України.
Пенсії по інвалідності із солідарної системи
Призначаються людям з інвалідністю за наявності страхового стажу від 1 до 15 років (необхідна тривалість страхового стажу залежить від віку, в якому інвалідність встановлено).
Розмір пенсії по інвалідності обчислюється залежно від групи інвалідності у відсотках розміру пенсії за віком:
При цьому до страхового стажу для обчислення розміру пенсії за віком, з якого обчислюється розмір пенсії по інвалідності, крім набутого страхового стажу зараховується період із дня встановлення інвалідності до досягнення віку 60 років.
Мінімальні розміри пенсійних виплат по інвалідності:
Пенсія по інвалідності призначається з дня встановлення інвалідності, якщо заяву на призначення пенсії подано не пізніше трьох місяців з дня встановлення інвалідності. Якщо заяву на призначення пенсії подано пізніше - пенсія призначається з дня звернення за нею.
Пенсії по інвалідності військовослужбовцям
Призначаються у разі настання інвалідності:
Розмір пенсії по інвалідності залежить від причини інвалідності.
Особам з інвалідністю внаслідок війни пенсія призначається у розмірах:
Іншим особам з інвалідністю пенсія призначається у розмірах:
Мінімальна пенсійна виплата для осіб з інвалідністю внаслідок війни не може бути нижче:
Пенсії по інвалідності постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи
Пенсія призначається у розмірі відшкодування фактичних збитків, виходячи:
Розмір пенсії по інвалідності, що настала від каліцтва чи захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи, не може бути нижчим:
Мінімальний розмір пенсійної виплати для осіб з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи з числа ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС не може бути нижче:
Пенсії по інвалідності працівникам прокуратури
Прокурорам, визнаним особами з інвалідністю I або II групи, призначається пенсія по інвалідності в розмірі 60 % суми їхньої місячної заробітної плати, за наявності стажу роботи в органах прокуратури не менше 10 років.
Як оформити пенсію у зв’язку з інвалідністю
Щоб оформити пенсію у зв’язку з інвалідністю, потрібно звернутися до територіальних органів Пенсійного фонду.
Подати заяву на отримання цієї послуги можна особисто або через законного представника, надіславши документи поштою, онлайн на сайті Пенсійного фонду або через портал "Дія".
Для її оформлення необхідно подати такі документи:
Щоб оформити пенсію з інвалідності онлайн, потрібно мати скан-копії перерахованих вище документів.
Для авторизації в електронному кабінеті Пенсійного фонду знадобиться електронний підпис або "Дія.Підпис". У розділі "Щодо пенсійного забезпечення" бокового меню слід обрати вкладку "Заява на призначення пенсії" та вибрати вид "Пенсія по інвалідності".
Далі потрібно заповнити всі анкети, вказати особисті дані та прикріпити скан-копії документів, а також обрати спосіб виплати пенсії: на пошту чи на банківський рахунок.
Рішення за результатами розгляду заяви ухвалюють не пізніше десяти днів після надходження заяви.
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