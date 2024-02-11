Пенсия по инвалидности: кто имеет право на выплаты и как получить

Пенсия по инвалидности в Украине назначается лицам, которым установлена инвалидность. Причина, группа, время наступления инвалидности, срок, в который она устанавливается, определяются органом медико-социальной экспертизы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда Украины.
Пенсии по инвалидности по солидарной системе
Назначаются людям с инвалидностью при страховом стаже от 1 до 15 лет (необходимая продолжительность страхового стажа зависит от возраста, в котором инвалидность установлена).
Размер пенсии по инвалидности исчисляется в зависимости от группы инвалидности в процентах от размера пенсии по возрасту:
При этом в страховой стаж для исчисления размера пенсии по возрасту, из которого исчисляется размер пенсии по инвалидности, кроме приобретенного страхового стажа засчитывается период со дня установления инвалидности до достижения возраста 60 лет.
Минимальные размеры пенсионных выплат по инвалидности:
Пенсия по инвалидности назначается со дня установления инвалидности, если заявление на назначение пенсии подано позже трех месяцев со дня установления инвалидности. Если заявление на назначение пенсии подано позже - пенсия назначается со дня обращения за ней.
Пенсии по инвалидности военнослужащим
Назначаются в случае наступления инвалидности:
Размер пенсии по инвалидности зависит от причины инвалидности.
Лицам с инвалидностью в результате войны пенсия назначается в размерах:
Другим лицам с инвалидностью пенсия назначается в размерах:
Минимальная пенсионная выплата для лиц с инвалидностью в результате войны не может быть ниже:
Пенсии по инвалидности пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы
Пенсия назначается в размере возмещения фактических убытков, исходя из:
Размер пенсии по инвалидности, наступившей от увечья или заболевания вследствие Чернобыльской катастрофы, не может быть ниже:
Минимальный размер пенсионной выплаты для лиц с инвалидностью в результате Чернобыльской катастрофы из числа ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС не может быть ниже:
Пенсии по инвалидности работникам прокуратуры
Прокурорам, признанным лицами с инвалидностью I или II группы, назначается пенсия по инвалидности в размере 60% от суммы их месячной заработной платы, при наличии стажа работы в органах прокуратуры не менее 10 лет.
Как оформить пенсию по инвалидности
Чтобы оформить пенсию в связи с инвалидностью, следует обратиться в территориальные органы Пенсионного фонда.
Подать заявление на получение этой услуги можно лично или через законного представителя, отправив документы по почте, онлайн на сайте Пенсионного фонда или через портал "Дія".
Для ее оформления необходимо представить следующие документы:
Чтобы оформить пенсию по инвалидности онлайн, нужно иметь скан-копии вышеперечисленных документов.
Для авторизации в электронном кабинете Пенсионного фонда понадобится электронная подпись или "Дія. Підпис". В разделе "О пенсионном обеспечении" бокового меню следует выбрать вкладку "Заявление на назначение пенсии" и выбрать вид "Пенсия по инвалидности".
Далее нужно заполнить все анкеты, указать личные данные и прикрепить скан-копии документов, а также выбрать способ выплаты пенсии: на почту или банковский счет.
Решение по результатам рассмотрения заявления принимается не позднее десяти дней после поступления заявления.
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