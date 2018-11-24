Пенсионный фонд подтвердил переписку с Россией по делам крымчан

Фото: Крым после аннексии (wikimapia)

В фонде утверждают, что не передают РФ персональные данные жителей АРК и Севастополя, выехавших на материковую часть

Пенсионный фонд Украины отправляет запросы в соответствующие органы России по пенсионным делам жителей аннексированного Крыма, которые обращаются для получения пенсии на материковой части страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ответ фонда на запрос "Крым.Реалии".

"Для обеспечения права лица, которое постоянно проживает на временно оккупированной территории АРК и Севастополя, на пенсионное обеспечение согласно законодательству Украины территориальный орган на основании представленных документов направляет запрос об истребовании пенсионного дела в органы Российской Федерации (Пенсионный фонд России или другие министерства и ведомства, осуществляющие пенсионное обеспечение в РФ)", - говорится в сообщении.

В частности, как сообщили в Пенсионном фонде, в запросах указываются данные о лице, чтобы "идентифицировать его как получателя пенсии по предыдущему месту проживания".

В фонде утверждают, что не передают России персональные данные жителей АРК и Севастополя, которые выехали на материковую часть Украины, и подчеркивают, что не ведут переписку с пенсионными органами аннексированного Крыма, а с Россией переписываются в соответствии с законодательством Украины и международным соглашением.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко отреагировал на визит президента России Владимира Путина в аннексированный Крым, заявив, что от визитов Путина в Крым полуостров не станет российским.