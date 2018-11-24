Пенсійний фонд підтвердив листування з Росією у справах кримчан

Фото: Крим після анексії (wikimapia)

У фонді стверджують, що не передають РФ персональні дані жителів АРК і Севастополя, що виїхали на материкову частину

Пенсійний фонд України відправляє запити до відповідних органів Росії щодо пенсійних справ жителів анексованого Криму, які звертаються для отримання пенсії на материковій частині країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідь фонду на запит "Крим.Реалії".

"Для забезпечення права особи, яка постійно живе на тимчасово окупованій території АРК і Севастополя, на пенсійне забезпечення згідно із законодавством України територіальний орган на підставі поданих документів направляє запит про витребування пенсійної справи до органів Російської Федерації (Пенсійний фонд Росії або інші міністерства і відомства, що здійснюють пенсійне забезпечення в РФ)", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, як повідомили в Пенсійному фонді, у запитах вказуються дані про особу, щоб "ідентифікувати її як одержувача пенсії за попереднім місцем проживання".

У фонді стверджують, що не передають Росії персональні дані жителів АРК і Севастополя, які виїхали на материкову частину України, та підкреслюють, що не ведуть листування з пенсійними органами анексованого Криму, а з Росією листуються відповідно до законодавства України та міжнародної угоди.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко відреагував на візит президента Росії Володимира Путіна в анексований Крим, заявивши, що від візитів Путіна до Криму півострів не стане російським.