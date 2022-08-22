Пенсионные удостоверения двух видов появятся в приложении "Дія": какие будут ограничения

"Важно, что в "Дія" будут отражаться пенсионные, выданные после 2014 года. Поэтому если у вас документ старого образца в виде книжечки, его нужно обновить", - сообщил он.

Как отметил министр, услуга электронного удостоверения для пенсионеров разрабатывается Минцифры совместно с ПФУ и Минсоцполитики.

По его словам, запустить пенсионные в "Дія" было нелегко, потому что существовало много нюансов.

"Например, для того, чтобы документ подтянулся, необходимо наличие фото. Но не все фото были в нормальном состоянии и в одном месте. Поэтому мы вместе с Пенсионным фондом Украины создали единую базу, где собрали все необходимые фотографии для того, чтобы удостоверения у людей сформировались", - сообщил Федоров.