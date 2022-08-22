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Пенсионные удостоверения двух видов появятся в приложении "Дія": какие будут ограничения

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Украина, Понедельник 22 августа 2022 11:09
Пенсионные удостоверения двух видов появятся в приложении "Дія": какие будут ограничения Фото: министр цифровой трансформации Михаил Федоров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Сейчас проводится бета-тест пенсионного удостоверения в "Дія". Тестируют пенсионные двух видов: по возрасту и специальное, которое оформляют из-за инвалидности, потери кормильца и тому т.п.

Об этом в своей колонке для РБК-Украина сообщил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Важно, что в "Дія" будут отражаться пенсионные, выданные после 2014 года. Поэтому если у вас документ старого образца в виде книжечки, его нужно обновить", - сообщил он.

Как отметил министр, услуга электронного удостоверения для пенсионеров разрабатывается Минцифры совместно с ПФУ и Минсоцполитики.

По его словам, запустить пенсионные в "Дія" было нелегко, потому что существовало много нюансов.

"Например, для того, чтобы документ подтянулся, необходимо наличие фото. Но не все фото были в нормальном состоянии и в одном месте. Поэтому мы вместе с Пенсионным фондом Украины создали единую базу, где собрали все необходимые фотографии для того, чтобы удостоверения у людей сформировались", - сообщил Федоров.

Напомним, в приложение "Дія" планируют добавить пенсионное удостоверение и вид на постоянное или временное проживание.

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