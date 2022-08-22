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Пенсійні посвідчення двох видів з'являться "Дії": які будуть обмеження

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Україна, Понеділок 22 серпня 2022 11:09
Пенсійні посвідчення двох видів з'являться "Дії": які будуть обмеження Фото: міністр цифрової трансформації Михайло Федоров (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Зараз проводиться бета-тест пенсійного посвідчення в "Дії". Тестують пенсійні двох видів: за віком та спеціальне, яке оформляють через інвалідність, втрату годувальника тощо.

Про це у своїй колонці для РБК-Україна повідомив віце-прем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Важливо, що в "Дії" відображатимуться пенсійні, видані після 2014 року. Тому якщо у вас документ старого зразка у вигляді книжечки, його потрібно оновити", - повідомив він.

Як зазначив міністр, послуга електронного посвідчення для пенсіонерів розробляється Мінцифри спільно з ПФУ та Мінсоцполітики.

За його словами, запустити пенсійні у "Дії" було нелегко, бо існувало багато нюансів.

"Наприклад, для того, щоб документ підтягнувся, необхідна наявність фото. Але не всі фото були у нормальному стані та в одному місці. Тому ми разом із Пенсійним фондом України створили єдину базу, де зібрали усі необхідні світлини для того, щоб посвідчення у людей сформувалися", - повідомив Федоров.

Нагадаємо, у додаток "Дія" планують додати пенсійне посвідчення та посвідку на постійне або тимчасове проживання.

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