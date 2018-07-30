В Пенсионном фонде назвали пути роста доходов для повышенных выплат

ПФУ предлагает увеличить доходы за счет роста максимальной величины базы начисления ЕСВ

Пенсионный фонд Украины может обеспечить выплату повышенных пенсий после роста максимальной величины базы начисления Единого социального взноса (ЕСВ) и введения регрессивной шкалы его начисления. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Цена популизма: хватит ли Пенсионному фонду денег для выплаты пенсий".

В частности, еще в начале июня Кабинет министров Украины, рассматривая компенсаторы для бюджета Пенсионного фонда, добавил членов фермерских хозяйств в перечень плательщиков ЕСВ. Однако в Пенсионном фонде также предлагают несколько других источников для роста доходов. Как пояснили РБК-Украина в ПФ, речь идет о росте максимальной величины базы начисления ЕСВ, которая на сегодняшний день составляет 55,8 тысяч гривен (15 минимальных зарплат).

Кроме того, ПФ считает целесообразным ввести регрессивную шкалу начисления ЕСВ. Это означает, что если сумма зарплаты превышает 55,8 тысяч гривен, то ставка взноса будет менее 22%. В пенсионном ведомстве также предлагают установить для руководителей предприятий минимальный должностной оклад в двойном размере минимальной зарплаты. На сегодняшний день это составит 7 446 гривен.

Напомним, в феврале 2018 года министр социальной политики Андрей Рева также говорил о необходимости ввести регрессивную шкалу и увеличить максимальную сумму, с которой взымается социальный взнос. Эти меры, по оценкам министра, позволят привлечь для выплаты пенсий дополнительно 5 млрд гривен.