У Пенсійному фонді назвали шляхи зростання доходів для підвищених виплат

ПФУ пропонує збільшити доходи за рахунок зростання максимальної величини бази нарахування ЄСВ

Пенсійний фонд України може забезпечити виплату підвищених пенсій після зростання максимальної величини бази нарахування Єдиного соціального внеску (ЄСВ) та запровадження регресивної шкали його нарахування. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Ціна популізму: чи вистачить Пенсійному фонду грошей для виплати пенсій".

Зокрема, ще на початку червня Кабінет міністрів України, розглядаючи компенсатори для бюджету Пенсійного фонду, додав членів фермерських господарств до переліку платників ЄСВ. Однак у Пенсійному фонді також пропонують кілька інших джерел для зростання доходів. Як пояснили РБК-Україна в ПФ, мова йде про зростання максимальної величини бази нарахування ЄСВ, яка на сьогоднішній день становить 55,8 тисяч гривень (15 мінімальних зарплат).

Крім того, ПФ вважає за доцільне запровадити регресивну шкалу нарахування ЄСВ. Це означає, що якщо сума зарплати перевищує 55,8 тисяч гривень, то ставка внеску буде менше 22%. У пенсійному відомстві також пропонують встановити для керівників підприємств мінімальний посадовий оклад у подвійному розмірі мінімальної зарплати. На сьогоднішній день це складе 7 446 гривень.

Нагадаємо, в лютому 2018 року міністр соціальної політики Андрій Рева також говорив про необхідність запровадити регресивну шкалу і збільшити максимальну суму, з якої стягується соціальний внесок. Ці заходи, за оцінками міністра, дозволять залучити для виплати пенсій додатково 5 млрд гривень.