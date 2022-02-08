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Пенсионное удостоверение добавят в "Дію": как это будет работать

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Украина, Вторник 08 февраля 2022 06:30
Пенсионное удостоверение добавят в "Дію": как это будет работать Фото: пенсионное удостоверение 11 млн украинцев добавят в "Дію" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Пенсионный фонд Украины планирует добавить пенсионное удостоверение в "Дію". В приложении будет формироваться электронное отображение удостоверения, в том числе оцифрованный образ лица.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект постановления ПФУ, обнародован для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ).

Пенсионное удостоверение в "Дие"

Согласно проекту приказа, электронное пенсионное удостоверение в "Дії" может формироваться по желанию. Человек, который получил пенсионное удостоверение или платежную карточку, которая одновременно является пенсионным удостоверением, может дополнительно получить отражение в электронной форме.

Электронное отражение пенсионного удостоверения формируется средствами Единого государственного веб-портала электронных услуг ("Дія") с помощью мобильного приложения "Дія".

Отражение формируется вместе с уникальным электронным идентификатором (QR-кодом, штрих-кодом, цифровым кодом и т. п), который обеспечивает передачу информации из реестров.

Электронное отображение пенсионного удостоверения формируется автоматически при наличии в реестре сведений, в том числе оцифрованного образа лица человека.

Юридическая сила электронного удостоверения

Электронное отражение пенсионного удостоверения имеет одинаковую с пенсионным удостоверением юридическую силу и срок действия.

Электронное отражение пенсионного удостоверения формируется если документ, подтверждающий назначение лицу пенсии, является действительным и срок его действия не истек.

Электронное отображение пенсионного удостоверения содержит уникальный электронный идентификатор (QR-код, штрих-код, цифровой код), который обеспечивает переход по ссылке на подтверждающую запись на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Как сообщало РБК-Украина, по состоянию на 1 января 2022 года в Украине насчитывалось 10 841 117 пенсионеров. Средний размер выплаты составил 3 991,53 гривен. За 2021 год пенсия выросла на 484,02 Гривен или на 13,8%. При этом количество пенсионеров сократилось на 289 837 человек.

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