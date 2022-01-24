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Пенсионеры с сегодняшнего дня могут купить лекарства за "ковидную" тысячу

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Украина, Понедельник 24 января 2022 06:30
Пенсионеры с сегодняшнего дня могут купить лекарства за "ковидную" тысячу Фото: лекарства за "ковидную" тысячу можно купить с 24 января (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров расширил сферы деятельности, в которых можно получить услуги в рамках программы "еПоддержка". Украинцы в возрасте от 60 лет с 24 января смогут купить на "ковидную" тысячу лекарства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание правительства 19 января, которое транслировалось в Youtube.

Согласно документу, перечень сфер деятельности и кодов категории продавца дополнен новой сферой - лекарственные средства.

При этом лица от 60 лет смогут приобрести на "ковидную" тысячу как рецептурные, так безрецептурные лекарства.

В то же время министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что банки будут проверять возраст человека в момент проведения платежа. "Когда именно вы оформили карточку - не важно, главное, чтобы на момент покупки лекарства вам уже исполнилось 60 лет", - написал он.

Напомним, сейчас получить 1 тысячу гривен из госбюджета могут совершеннолетние украинцы, которые получили прививки двумя дозами вакцины. Для этого нужно иметь COVID-сертификат в мобильном приложении "Дия".

Ранее перечень услуг, на которые можно потратить средства, выглядел следующим образом:

  • железнодорожные и авиабилеты в пределах Украины;
  • билеты в кинотеатр, театр, музей или выставочный центр;
  • билеты на концерты;
  • абонемент в спортзал;
  • товары в книжных магазинах.
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