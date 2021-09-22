ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Пенсіонери з ОРДЛО зможуть віддалено пройти ідентифікацію: як це буде працювати                  

Новость на русском →
Києва, Середа 22 вересня 2021 15:14
Пенсіонери з ОРДЛО зможуть віддалено пройти ідентифікацію: як це буде працювати                   Фото: пенсіонери з окупованого Донбасу зможуть віддалено проходити ідентифікацію (facebook.com/skhidneregionalneypravlinnya)
Автор: Ілона Свиридова

Український уряд запускає віддалену ідентифікацію для пенсіонерів з окупованих районів Донецької та Луганської областей. Це дозволить їм отримувати виплати без обов'язкової фізичної ідентифікації у відділеннях "Ощадбанку" на підконтрольній території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на матеріали засідання Кабміну.

У пояснювальній записці йдеться, що на сьогодні карантинні заходи передбачають обмеження на пересування громадян і відвідування відділення банків. А Міністерством цифрової трансформації розробило механізм віддаленого кваліфікованого електронного підпису " дія. Підпис " ("дія ID").

Документом вносяться зміни, згідно з якими Отримувач пенсії з окупованих територій зможе проходити ідентифікації шляхом авторизації в особистому кабінеті на порталі Пенсійного фонду України.

Ця авторизація повинна проходити за допомогою " дія. Підпис" ("дія ID"), Згенерованого в мобільному додатку Єдиного державного вебпорталу електронних послуг ("дія").

Таким чином, така авторизація буде прирівняна до фізичної ідентифікації пенсіонера.

Відзначимо, згідно з чинним порядком, пенсіонери з ОРДЛО мали раз на два місяці виїжджати на підконтрольну Україні територію і періодично проходити ідентифікацію в банку. Інакше виплати пенсій припинялися. На час карантину вимога про ідентифікацію не застосовується.

Читайте РБК-Україна в Google News
ОРДЛО Пенсії
NEWS
"Жовта" зона по-новому. Як зміняться правила карантину вже завтра
"Жовта" зона по-новому. Як зміняться правила карантину вже завтра
DAILY
Некомандна гра. Чи загрожує відставка спікеру Разумкову
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Некомандна гра. Чи загрожує відставка спікеру Разумкову