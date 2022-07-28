Пенсионеры могут получить услуги дистанционно: как это сделать
Пенсионный фонд Украины развивает направление предоставления пенсионных услуг дистанционно через онлайн сервисы фонда. На сайте ПФУ можно подать заявление на назначение пенсии, откорректировать данные и получить справки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ в Facebook.
Для этого нужно зарегистрироваться на веб-портале электронных услуг Фонда (https://portal.pfu.gov.ua с помощью Дія.Підпис или квалифицированной электронной подписи, или средствами Интегрированной системы электронной идентификации ID.GOV.UA, в т. ч. с использованием технологии BankID.
Какие услуги доступны:
- подать заявление на назначение пенсии;
- получить справки, достоверность которых подтверждается QR-кодом (формы ОК-5/ОК-7, справка о размере пенсии, справку о доходах пенсионера для назначения субсидий, выписка из реестра застрахованных лиц);
- проверить сведения о трудовой деятельности ("Электронная трудовая книжка");
- получить извлечение из электронного реестра листков нетрудоспособности;
- провести прогнозный расчет будущей пенсии по возрасту с помощью сервиса "Пенсионный калькулятор";
- подать анкету застрахованного лица для внесения/изменения/уточнения данных в реестр застрахованных лиц;
- подать обращения (предложение и т. п);
- активировать услугу бесплатного СМС-информирования (о назначении / перерасчете пенсии; уплате страховых взносов работодателем и страхового стажа лица);
- заказать пенсионное удостоверение.
Напомним, средний размер пенсии за II квартал 2022 года вырос на 67,0 гривен до 4437,45 гривен. С начала года пенсии выросли на 445,92 гривен (на 11,2%). При этом официальный уровень инфляции составил 17,4%. Количество пенсионеров составило 10,8 млн человек. Чаще всего пенсия составляет от 2000 до 3000 гривен.
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