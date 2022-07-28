Пенсіонери можуть отримати послуги дистанційно: як це зробити

Пенсійний фонд України розвиває напрямок надання пенсійних послуг дистанційно через онлайн сервіси фонду. На сайті ПФУ можна подати заяву на призначення пенсії, відкоригувати дані та отримати довідки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПФУ у Facebook .

Для цього потрібно зареєструватися на веб-порталі електронних послуг Фонду ( https://portal.pfu.gov.ua ) за допомогою Дія.Підпис або кваліфікованого електронного підпису, або засобами Інтегрованої системи електронної ідентифікації ID.GOV.UA, в т. ч. з використанням технології BankID.

Нагадаємо, середній розмір пенсії за II квартал 2022 року зріс на 67,0 гривень до 4437,45 гривень. З початку року пенсії зросли на 445,92 гривень (на 11,2%). При цьому офіційний рівень інфляції склав 17,4%. Кількість пенсіонерів склала 10,8 млн осіб. Найчастіше пенсія становить від 2000 до 3000 гривень.

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