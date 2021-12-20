Пенсионеры могут в будущем получить "экономический паспорт", - Арахамия

"Конечно, есть за что эту инициативу (об "экономическом паспорте" - ред.) критиковать. Например, она распространяется на детей 2019 года рождения, а не на всех детей. Но логика наша проста: с какого-то момента надо начинать, а затем эту инициативу расширять как на других детей, так и на пенсионеров", - заявил он.

При этом Арахамия добавил, что у людей преклонного возраста, особенно старше 70-80 лет, вообще нет возможности дополнительных заработков. Именно поэтому "им надо получать безусловный базовый доход".

Кроме того, глава фракции уверен, что идею с "экономическими паспортами" никто не рискнет со временем отменить.

"Никто этого не сделает, потому что это будет политическое самоубийство - забрать деньги у детей. Даже если будет кризис экономический. Представляете, если четырем миллионам избирателей, у миллиона детей которых на счетах лежат накопленные государством средства, прийти и сказать: "Я у вас забираю эти деньги или переполовиниваю". Невозможно такое будет сделать", - резюмировал он.