Пенсионеров не выпустят. Оккупанты ужесточили меры на КПВВ возле Станицы Луганской

Оккупационная власть так называемой "Луганской народной республики" ужесточила правила пропуска через контрольный пункт въезда-выезда возле Станицы Луганской. Данным решением якобы хотят защитить пенсионеров от COVID-19.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сепаратистские СМИ.
Сообщается, что с 9 октября так называемая ЛНР ужесточила пропуск. Теперь отменена норма о том, что жители оккупированных районов могут раз в месяц выезжать на подконтрольную Украине территорию, а выезд привязан к правилам, как в отдельных районах Донецкой области.
Таким образом, оккупанты разрешили выезд только по спискам на следующих основаниях:
Кроме того, въезд людей без прописки в оккупированных районах разрешается тоже только по вышеуказанным причинам, а также при участии в "гуманитарных программах". Списки на въезд и выезд формируются "рабочей группой".
Как уточнила так называемый "министр здравоохранения ЛНР" Наталия Пащенко, данные меры будут действовать как минимум 10 ноября 2021 года. По ее словам, ужесточение пропуска касается и пенсионеров, которые регулярно пересекают КПВВ для получения украинских выплат.
Таким образом, граждан Украины вынуждают выезжать на подконтрольную территорию через Россию.
Напомним, ранее сообщалось, что боевики на Донбассе потребовали отдать 350 метров украинской территории для открытия КПВВ "Золотое".