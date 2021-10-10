Пенсіонерів не випустять. Окупанти посилили заходи на КПВВ біля Станиці Луганської

Повідомляється, що з 9 жовтня так звана ЛНР посилила пропуск. Тепер скасовано норму про те, що жителі окупованих районів можуть раз на місяць виїжджати на підконтрольну Україні територію, а виїзд прив'язано до правил, як в окремих районах Донецької області.

Таким чином, окупанти дозволили виїзд тільки за списками на наступних підставах:

лікування (реабілітація);

навчання;

необхідність догляду за близьким родичем;

похорон родича.

Крім того, в'їзд людей без прописки в окупованих районах дозволяється теж тільки з вищевказаних причин, а також при участі в "гуманітарних програмах". Списки на в'їзд і виїзд формуються "робочою групою".

Як уточнила так званий "міністр охорони здоров'я ЛНР" Наталія Пащенко, дані заходи будуть діяти як мінімум 10 листопада 2021 року. За її словами, посилення пропуску стосуються й пенсіонерів, які регулярно перетинають КПВВ для отримання українських виплат.

Таким чином, громадян України змушують виїжджати на підконтрольну територію через Росію.