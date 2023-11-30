Пенсіонери зможуть отримати 5 енергоощадних ламп: "Укрпошта" назвала дату та умови

"Про доступність ламп для обміну в решті населених пунктів буде повідомлено окремо", - йдеться в заяві.

Умови отримання ламп

Для того, щоб обміняти додаткові LED-лампи, пенсіонерам потрібно мати при собі паспорт, РНОКПП, пенсійне посвідчення та діючий номер телефону. Лампи пенсіонери зможуть отримати безкоштовно, доки вони будуть в наявності. Отримати додаткові 5 ламп можуть і ті пенсіонери, які раніше вже обмінювали лампочки.

Цього разу пенсіонерам не потрібно мати одразу старі лампи для обміну. Замість цього вони можуть принести їх до відділення "Укрпошти" протягом місяця з моменту отримання п'яти додаткових світлодіодних ламп повідомили в прес-службі.

Наразі близько 18 млн енергоощадних ламп доступні для обміну мешканцям по всій країні. Як і раніше українці, які ще не скористалися обміном, можуть отримати до 5 світлодіодних ламп у відділеннях "Укрпошти". Також програма продовжує діяти для юридичних осіб: медичні заклади, школи, дитячі садки, поліклініки та СББ можуть отримати LED-лампи, подавши відповідну заяву в застосунку "Дія".