Пенсионеры смогут получить 5 энергосберегающих ламп: "Укрпочта" назвала дату и условия

"О доступности ламп для обмена в остальных населенных пунктах будет сообщено отдельно", - говорится в заявлении.

Условия получения ламп

Для того чтобы обменять дополнительные LED-лампы, пенсионерам нужно иметь при себе паспорт, РНОКПП, пенсионное удостоверение и действующий номер телефона. Лампы пенсионеры смогут получить бесплатно, пока они будут в наличии. Получить дополнительные 5 ламп могут и те пенсионеры, которые раньше обменивали лампочки.

На этот раз пенсионерам не нужно иметь сразу старые лампы для обмена. Вместо этого они могут принести их в отделение "Укрпочты" в течение месяца с момента получения пяти дополнительных светодиодных ламп, сообщили в пресс-службе.

В настоящее время около 18 млн энергосберегающих ламп доступны для обмена жителям по всей стране. По-прежнему украинцы, еще не воспользовавшиеся обменом, могут получить до 5 светодиодных ламп в отделениях "Укрпочты". Также программа продолжает действовать для юридических лиц: медицинские учреждения, школы, детские сады, поликлиники и СББ могут получить LED-лампы, подав соответствующее заявление в приложении "Дія".