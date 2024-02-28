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Пенсіонери старше 70 років мають право на щомісячну компенсацію: яка доплата

Фото: пенсіонери старше 70 років мають право на щомісячну компенсацію (facebook.com kogupfu)
Автор: Каріна Левицька

Пенсіонери старше 70 років мають право на щомісячну доплату до пенсії. Ба більше сума компенсації збільшується кожні 5 років, до 80-річного віку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

Від жовтня 2022 року пенсіонерам віком від 70 років встановлено щомісячну компенсаційну доплату до пенсії. 

За даними урядового порталу, дана ініціатива була внесена українським президентом Володимиром Зеленським. Згідно з нею:

  • для людей у віці 70-75 років уряд передбачив доплати в 300 грн,
  • для пенсіонерів віком 75-80 років - 400 грн,
  • для людей у віці старше 80 - до 500 грн.

Нагадаємо, ми писали, що на українців чекає кілька важливих нововведень у березні.

Уряд анонсував масштабний перерахунок пенсій та нові правила призначення виплат переселенцям. Для випускників наступного місяця стартує реєстрація на НМТ.

Детальніше про зміни, що чекають на українців з настанням весни можна ознайомитись в матеріалі РБК-Україна.

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