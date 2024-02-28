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Пенсионеры старше 70 лет имеют право на ежемесячную компенсацию: какая доплата

Фото: пенсионеры старше 70 лет имеют право на ежемесячную компенсацию (facebook.com kogupfu)
Автор: Карина Левицкая

Пенсионеры старше 70 лет имеют право на ежемесячную доплату к пенсии. Более того сумма компенсации увеличивается каждые 5 лет, до 80-летнего возраста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

С октября 2022 года пенсионерам в возрасте от 70 лет установлена ежемесячная компенсационная доплата к пенсии. 

По данным правительственного портала, данная инициатива была внесена украинским президентом Владимиром Зеленским. Согласно ей:

  • для людей в возрасте 70-75 лет правительство предусмотрело доплаты в 300 грн,
  • для пенсионеров возрастом 75-80 лет - 400 грн,
  • для людей в возрасте старше 80 - до 500 грн.

Напомним, мы писали, что украинцев ждет несколько важных нововведений в марте.

Правительство анонсировало масштабный перерасчет пенсий и новые правила назначения выплат переселенцам. Для выпускников в следующем месяце стартует регистрация на НМТ.

Подробнее об изменениях, ожидающих украинцев с наступлением весны, можно ознакомиться в материале РБК-Украина.

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