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Пенсіонери отримають надбавку: які суми виплачують у 70, 75 і 80 років

Фото: літні пенсіонери отримають 300-570 гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Для пенсіонерів в Україні передбачена щомісячна компенсаційна виплата. Це стосується людей, яким виповнилося 70, 75 та 80 років.

Розміри щомісячних виплат особам, які досягли віку 70, 75 і 80 років складають:

  • 300 гривень, - яким виповнилося 70 років до досягнення 75-річного віку.
  • 456 гривень, - яким виповнилося 75 років до досягнення 80-річного віку,
  • 570 гривень, - яким виповнилося 80 років і більше,

У разі досягнення пенсіонером 70-, 75- і 80- річного віку компенсаційна виплата встановлюється з дати досягнення відповідного віку. При цьому виплата в новому розмірі встановлюється на заміну призначеній раніше, яка виплачувалася за попередньою віковою категорією.

Отже, якщо у віці 70 років вже була встановлена доплата в сумі 300 гривень, тож при досягненні 75-річного віку сума щомісячної компенсаційної виплати для пенсіонера зросте на 156 гривень до 456 гривень.

Так само, при досягненні 80 років сума виплати зростає до 570 гривень.

Водночас загальний розмір пенсії разом з компенсаційною виплатою не може перевищувати 10 340,35 гривень, а для осіб, чий розмір пенсії перевищує вказану суму, ця виплата не встановлюється.

Нагадаємо, інфляція в Україні в лютому 2025 року досягла 13,4%. Це призвело до падіння реальних доходів пенсіонерів. У березні пенсіонерам індексували виплати, у результаті чого розмір пенсії зросте на 9,5%.

Пенсійний фонд України з 1 березня 2025 року провів перерахунок пенсій. Проіндексовану пенсію можна перевірити в особистому кабінеті на вебпорталі ПФУ.

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Пенсії в Україні