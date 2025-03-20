Пенсионеры получат надбавку: какие суммы выплачивают в 70, 75 и 80 лет

Размеры ежемесячных выплат лицам, достигшим возраста 70, 75 и 80 лет составляют:

300 гривен, - которым исполнилось 70 лет до достижения 75-летнего возраста.

456 гривен, - которым исполнилось 75 лет до достижения 80-летнего возраста,

570 гривен, - которым исполнилось 80 лет и более,

В случае достижения пенсионером 70-, 75- и 80-летнего возраста компенсационная выплата устанавливается с даты достижения соответствующего возраста. При этом выплата в новом размере устанавливается на замену назначенной ранее, которая выплачивалась по предыдущей возрастной категории.

Таким образом, если в возрасте 70 лет уже была установлена доплата в сумме 300 гривен, то при достижении 75-летнего возраста сумма ежемесячной компенсационной выплаты для пенсионера возрастет на 156 гривен до 456 гривен.

Так же, при достижении 80 лет сумма выплаты возрастает до 570 гривен.

В то же время общий размер пенсии вместе с компенсационной выплатой не может превышать 10 340,35 гривен, а для лиц, чей размер пенсии превышает указанную сумму, эта выплата не устанавливается.