Пенсионеры получат надбавку: какие суммы выплачивают в 70, 75 и 80 лет

Для пенсионеров в Украине предусмотрена ежемесячная компенсационная выплата. Это касается людей, которым исполнилось 70, 75 и 80 лет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление ПФУ в Донецкой области.
Размеры ежемесячных выплат лицам, достигшим возраста 70, 75 и 80 лет составляют:
В случае достижения пенсионером 70-, 75- и 80-летнего возраста компенсационная выплата устанавливается с даты достижения соответствующего возраста. При этом выплата в новом размере устанавливается на замену назначенной ранее, которая выплачивалась по предыдущей возрастной категории.
Таким образом, если в возрасте 70 лет уже была установлена доплата в сумме 300 гривен, то при достижении 75-летнего возраста сумма ежемесячной компенсационной выплаты для пенсионера возрастет на 156 гривен до 456 гривен.
Так же, при достижении 80 лет сумма выплаты возрастает до 570 гривен.
В то же время общий размер пенсии вместе с компенсационной выплатой не может превышать 10 340,35 гривен, а для лиц, чей размер пенсии превышает указанную сумму, эта выплата не устанавливается.
Напомним, инфляция в Украине в феврале 2025 года достигла 13,4%. Это привело к падению реальных доходов пенсионеров. В марте пенсионерам индексировали выплаты, в результате чего размер пенсии вырастет на 9,5%.
Пенсионный фонд Украины с 1 марта 2025 года провел перерасчет пенсий. Проиндексированную пенсию можно проверить в личном кабинете на веб-портале ПФУ.