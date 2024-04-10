Пенсіонери можуть запросити у ПФУ перерахунок виплат: як це зробити

При підготовці використовувалися: публікації Пенсійного фонду України, порталу "Дія", повідомлення Урядового порталу, закон "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", постанова Кабміну № 185 від 23 лютого 2024.

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Види перерахунку пенсії в Україні

Розмір пенсійних виплат українців зріс в середньому на 8% у березні 2024. Саме тоді був проведений масовий перерахунок – індексація. Такі перерахунки здійснюються щорічно на підставі пенсійних справ без додаткового звернення громадян.

Також автоматично збільшують розмір пенсій відповідно до змін у законодавстві та постанов уряду. Зокрема, через підвищення прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

для пенсіонерів, які не працюють, цей перерахунок проводять з дня, коли встановлено розмір нового прожиткового мінімуму;

для працюючих осіб пенсійного віку перерахунок проводиться з дня звільнення.

Кожного квітня автоматичний перерахунок здійснюють і пенсіонерам, які продовжують працювати.

Умовою для цього є набуття на відповідну дату 24 місяців страхового стажу після призначення пенсії чи попереднього перерахунку, або якщо людина пропрацювала ще два роки з минулого перерахунку чи призначення виплат за віком.

Крім того, кожен громадянин має право на перерахунок пенсійних виплат в індивідуальному порядку за відповідною заявою, якщо є підстави для цього.

Кому можуть зробити індивідуальний перерахунок пенсії

Найчастішою підставою для перерахунку пенсії в індивідуальному порядку є набуття додаткового страхового стажу чи збільшення розміру заробітної плати.

Загалом можна виділити наступні умови для перегляду пенсійних виплат:

збільшення зарплати;

Особа може подати заяву на перерахунок, якщо після призначення пенсії за віком або інвалідністю вона понад два роки отримувала вищу заробітну плату, ніж та, на яку було обчислено пенсію. Те саме стосується і мінімальної пенсії, якщо її призначили за відсутністю достатнього страхового стажу.

додатковий страховий стаж;

Якщо людина вийшла на пенсію з неповним страховим стажем і продовжила працювати, то кожні два роки роботи їй можуть здійснювати перерахунок з урахуванням нового стажу.

Водночас якщо така особа після виходу на пенсію працювала і набула стаж, достатній для призначення повної пенсії, то перерахунок можна провести одразу. В такому разі немає потреби чекати два роки після попереднього перерахунку.

Фото: пенсіонери можуть подати заяву на перерахунок виплат онлайн та особисто (freepik.com)

надання документів про стаж або заробіток, які не були враховані під час обчислення пенсії;

встановлення надбавок, підвищень, доплат (до прикладу, військові пенсії, пенсії за особливі заслуги, почесні звання тощо;

підвищення по заяві учасника бойових дій;

втрата годувальника;

виїзд на постійне місце проживання за кордон;

поновлення виплати пенсії;

виплата частини пенсії на непрацездатних членів сім'ї особи, яка перебуває на повному державному утриманні;

доплата пенсії за довіреністю, термін дії якої більше одного року, через кожний рік такої довіреності.

Як подати заяву: список необхідних документів

За наявності вищезазначених підстав для індивідуального перерахунку пенсіонер може звернутися до місцевих органів Пенсійного фонду України (ПФУ) особисто, чи подати заяву на перерахунок онлайн через портал Електронних послуг ПФУ або через Єдиний державний вебпортал "Дія".

Термін перерахунку складає до 1 місяця. Якщо пенсіонер звернувся до 15 числа включно, то перерахунок буде проведено з першого числа місяця подання заяви. Якщо після 15 числа – з першого числа наступного місяця.

Особисте звернення до органів ПФУ

Документи, необхідні для здійснення індивідуального перерахунку:

Заява про перерахунок. Паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України. Документ, що підтверджує реєстраційний номер облікової картки платника податків. Трудова книжка або інші документи, що підтверджують трудову діяльність / страховий стаж до 1 січня 2004.

У разі відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній можна надати інші документи про стаж (довідки з роботи, виписки з наказів, відомості про видачу зарплати тощо). У цих документах має бути інформація про періоди роботи людини, підпис роботодавця, печатка підприємства.

Також підтвердити стаж роботи можна за допомогою профспілкових квитків з відмітками про сплату членських внесків, довідок про страхові внески.

Як подати документи на перерахунок пенсії онлайн

На Порталі електронних послуг ПФУ є можливість подати заяву на індивідуальний перерахунок в електронному вигляді. Для цього потрібно мати Електронний цифровий підпис (ЕЦП).

після входу в особистий кабінет за допомогою ЕЦП у розділі "Пенсіонерам" необхідно обрати пункт "Заява на перерахунок пенсії";

заповнити атрибути заяви (вказати орган ПФУ, особисті дані, місце реєстрації та проживання, вид перерахунку);

обрати (за потребою) спосіб інформування за етапами обробки заяви;

вказати чи бажаєте отримати електронне або паперове пенсійне посвідчення;

додати скан-копії документів, які є обов’язковими для заяви, та додатково тих документів, які користувач вважає за необхідним;

сформувати заяву;

підписати заяву ЕЦП та надіслати її до органу ПФУ.

Скриншот portal.pfu.gov.ua

За результатом розгляду заяви має надійти сповіщення на електронну пошту чи в особистому кабінету Порталу електронних послуг ПФУ (пункт "Розпорядження про призначення/перерахунок пенсії" у розділі "Моя пенсія").

Перерахунок пенсій 2024. Хто отримає підвищені виплати

Українським пенсіонерам зробили автоматичний перерахунок виплат із 1 березня 2024 під час індексації.

Пенсії зросли в середньому на 8% (розмір підвищення – від 100 до 1500 грн) для непрацюючих пенсіонерів, пенсіонерів силових відомств, “чорнобильців" з інвалідністю, отримувачів пенсій по інвалідності з-поміж військовослужбовців, отримувачів пенсій по інвалідності, яка настала внаслідок каліцтва на виробництві чи професійного захворювання.

Крім того, уряд гарантував мінімальні виплати залежно від віку та набутого стажу. Так, непрацюючим пенсіонерам віком від 65 років з повним страховим стажем (30/35 років у жінок та чоловіків відповідно) – від 1 березня пенсія не може бути нижчою за 3 370 грн. Пенсіонерам до 70 років зі стажем 30/35 років – не нижче за 2 980 грн, пенсіонерам від 70 до 80 років зі стажем 30/35 років – не ниже за 3 240 грн.

З 1 квітня 2024 відбувся автоматичний перерахунок тим пенсіонерам, що працюють та набули 24 місяці страхового стажу після попереднього перерахунку чи призначення пенсії, або ж пропрацювали з того моменту щонайменше 2 роки.

При цьому варто зазначити, що цей перерахунок буде проведено після того, як до Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування надійдуть відомості про сплату єдиного внеску за перший квартал 2024 року (строк подачі звітів – до 10 травня).

Таким чином, працюючі пенсіонери отримають збільшені розміри виплат та доплату за попередні місяці, орієнтовно в червні 2024.