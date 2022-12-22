Пенсіонери можуть отримати готівку без комісії: як це зробити

Українці можуть зняти готівку зі своїх банківських рахунків на касах супермаркетів. Така можливість поширюється і на пенсійні виплати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінісоцполітики .

"При розрахунку карткою можна отримати готівку зі свого рахунку. Ви можете в магазині, в якому обслуговуєтеся, купуючи, замовити до 6 тисяч гривень одноразову виплату коштів. І це відбувається без комісії. Це сервіс, який набув поширення і розвивається якраз у період війни", - сказав заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко.

Музиченко також наголосив, що ніхто не зобов'язує пенсіонера отримувати свою пенсію саме в такий спосіб. Це лише додаткова можливість, покликана спростити процедуру отримання готівки.