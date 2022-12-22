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Пенсионеры могут снять наличные без комиссии: как это сделать

Фото: наличные на кассах магазинов пенсионерам выдают без комиссии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Украинцы могут снять наличные со своих банковских счетов на кассах супермаркетов. Подобная возможность распространяется и на пенсионные выплаты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики .

"При расчете картой можно получить наличные деньги со своего счета. Вы можете в магазине, в котором обслуживаетесь, покупая, заказать до 6 тысяч гривен одноразовой выдачи средств. И это происходит без комиссии. Это сервис, который получил распространение и развивается как раз в период войны" , - сказал заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко.

Музыченко также подчеркнул, что никто не обязывает пенсионера получать свою пенсию именно таким образом. Это лишь дополнительная возможность, призванная упростить процедуру обналичивания.

Напомним, что снять наличные украинцы могут не только в банках и банкоматах, но и на кассах магазинов, аптек и АЗС. Для этого необходимо оплатить любую покупку картой и попросить кассира снять с нее нужную сумму наличных. Получить можно от 500 гривен, но не больше 6000 гривен.

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Министерство социальной политикиПенсия в Украине