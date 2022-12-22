Пенсионеры могут снять наличные без комиссии: как это сделать

Украинцы могут снять наличные со своих банковских счетов на кассах супермаркетов. Подобная возможность распространяется и на пенсионные выплаты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики .

"При расчете картой можно получить наличные деньги со своего счета. Вы можете в магазине, в котором обслуживаетесь, покупая, заказать до 6 тысяч гривен одноразовой выдачи средств. И это происходит без комиссии. Это сервис, который получил распространение и развивается как раз в период войны" , - сказал заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко.

Музыченко также подчеркнул, что никто не обязывает пенсионера получать свою пенсию именно таким образом. Это лишь дополнительная возможность, призванная упростить процедуру обналичивания.