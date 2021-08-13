Пенсионерам с оккупированных территорий задолжали 83 млрд гривен, - Счетная палата

Пенсионерам с оккупированных территорий на начало 2021 года задолжали 83 млрд гривен. Из них 11 млрд гривен реально могут быть истребованы лицами, состоящими на учете на территории, подконтрольной властям Украины.

Как отмечается в сообщении, задолженность возникла из-за того, что в течение трех лет правительство не утвердило порядок социальных выплат гражданам из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Кроме того, нет единого подхода к учету страховыми фондами сумм невыплаченных соцвыплат за прошедший период. Такие долги погашаются только по решениям судов и увеличивают расходы фондов на судебные издержки. В 2020 году такие расходы только для ПФУ составили 1,1 млрд гривен.

Кроме того, долги по страховым выплатам и расходам Фонда соцстрахования перед внутренне перемещенными лицами на начало этого года составили 7,8 млрд грн, из них реальные - 0,8 млрд гривен.

Анализ Счетной палаты также установил, что в течение 2019-2020 годов ВПЛ для покрытия расходов на проживание получили более 6 млрд гривен. Анализ показал, что в 2020 году по сравнению с 2019 годом количество семей ВПЛ, которые получили адресную помощь, увеличилось на 3,7% - с 164,8 тыс. до 170,8 тыс. семей. При этом среднемесячный размер адресной помощи на семью уменьшился на 2,8% - с 1512 грн до 1470 гривен.

По данным Минсоцполитики, за последние 5 лет количество ВПЛ, состоящих на учете, сократилось почти на 12% - с 1,65 млн в 2017 году до 1,46 млн в 2021 году.