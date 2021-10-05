Пенсионерам начали доплачивать по 400 гривен: кто получит компенсацию

Выплата пенсий в Украине за октябрь 2021 года началась с 4 октября. Пенсионеры в возрасте от 75 до 80 лет будут получать компенсацию до 400 гривен.

Как отмечается в сообщении, в первый день компенсацию получат те, у кого датой выплаты 4 число. Другие пенсионеры в возрасте от 75 до 80 лет получат дополнительные деньги в определенную им дату выплаты.

В пресс-службе напомнили, что с 1 октября 2021 года пенсионерам, которые достигли возраста от 75 до 80 лет, к пенсиям установлена ежемесячная компенсационную выплату в размере до 400 гривен. После установления компенсационной выплаты пенсия не может превышать 10340,35 гривен.

Кроме того, для пенсионеров этого возраста, которые имеют страховой стаж не менее 25 лет мужчины и 20 лет женщины, минимальная пенсионная выплата не может быть меньше, чем 2500 гривен.

Пенсионерам, которые достигнут возраста 75 лет после 1 октября 2021 года, ежемесячная компенсационная выплата устанавливается с даты достижения указанного возраста. Если же пенсионеру исполнится 80 лет, то с даты достижения такого возраста ежемесячная компенсационная выплата вырастет с 400 до 500 гривен.