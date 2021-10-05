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Пенсионерам начали доплачивать по 400 гривен: кто получит компенсацию

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Украина, Вторник 05 октября 2021 10:35
Пенсионерам начали доплачивать по 400 гривен: кто получит компенсацию Фото: около 1 млн человек получат по 400 гривен в месяц (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Выплата пенсий в Украине за октябрь 2021 года началась с 4 октября. Пенсионеры в возрасте от 75 до 80 лет будут получать компенсацию до 400 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Как отмечается в сообщении, в первый день компенсацию получат те, у кого датой выплаты 4 число. Другие пенсионеры в возрасте от 75 до 80 лет получат дополнительные деньги в определенную им дату выплаты.

В пресс-службе напомнили, что с 1 октября 2021 года пенсионерам, которые достигли возраста от 75 до 80 лет, к пенсиям установлена ежемесячная компенсационную выплату в размере до 400 гривен. После установления компенсационной выплаты пенсия не может превышать 10340,35 гривен.

Кроме того, для пенсионеров этого возраста, которые имеют страховой стаж не менее 25 лет мужчины и 20 лет женщины, минимальная пенсионная выплата не может быть меньше, чем 2500 гривен.

Пенсионерам, которые достигнут возраста 75 лет после 1 октября 2021 года, ежемесячная компенсационная выплата устанавливается с даты достижения указанного возраста. Если же пенсионеру исполнится 80 лет, то с даты достижения такого возраста ежемесячная компенсационная выплата вырастет с 400 до 500 гривен.

Ранее планировалось, что компенсацию до 400 гривен начнут выплачивать с 1 июля 2021 года. Однако Кабмин перенес начало на 1 октября, одновременно отменив норму, согласно которой начиная с 1 марта 2022 года размеры ежемесячной компенсационной выплаты будут увеличиваться на соответствующий коэффициент.

Напомним, Минсоцполитики подготовило проект постановления Кабинета министров о ежемесячной компенсационной выплате по 300 гривен пенсионерам в возрасте от 70 до 75 лет. Планируется начать выплаты с 1 октября 2022 года.

Пенсионеры, достигшие 80 лет, получают по 500 гривен компенсации ежемесячно с апреля 2020 года.

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