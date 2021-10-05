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Пенсіонерам почали доплачувати по 400 гривень: хто отримає компенсацію

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Україна, Вівторок 05 жовтня 2021 10:35
Пенсіонерам почали доплачувати по 400 гривень: хто отримає компенсацію Фото: близько 1 млн осіб отримають по 400 гривень на місяць (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Виплата пенсій в Україні за жовтень 2021 року почалася з 4 жовтня. Пенсіонери віком від 75 до 80 років отримуватимуть компенсацію до 400 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Пенсійного фонду України (ПФУ).

Як наголошується в повідомленні, в перший день компенсацію отримають ті, у кого датою виплати 4 число. Інші пенсіонери у віці від 75 до 80 років отримають додаткові гроші в визначену їм дату виплати.

У прес-службі нагадали, що з 1 жовтня 2021 року пенсіонерам, які досягли віку від 75 до 80 років, до пенсій встановлено щомісячну компенсаційну виплату в розмірі до 400 гривень. Після встановлення компенсаційної виплати пенсія не може перевищувати 10340,35 гривень.

Крім того, для пенсіонерів цього віку, які мають страховий стаж не менше 25 років чоловіка та 20 років жінки, мінімальна пенсійна виплата не може бути меншою, ніж 2500 гривень.

Пенсіонерам, які досягнуть віку 75 років після 1 жовтня 2021 року, щомісячна компенсаційна виплата встановлюється з дати досягнення зазначеного віку. Якщо ж Пенсіонеру виповниться 80 років, то з дати досягнення такого віку щомісячна компенсаційна виплата зросте з 400 до 500 гривень.

Раніше планувалося, що компенсацію до 400 гривень почнуть виплачувати з 1 липня 2021 року. Однак Кабмін переніс початок на 1 жовтня, одночасно скасувавши норму, згідно з якою починаючи з 1 березня 2022 року розміри щомісячної компенсаційної виплати будуть збільшуватися на відповідний коефіцієнт.

Нагадаємо, Мінсоцполітики підготувало проект постанови Кабінету міністрів про щомісячну компенсаційну виплату по 300 гривень пенсіонерам у віці від 70 до 75 років. Планується почати виплати з 1 жовтня 2022 року.

Пенсіонери, які досягли 80 років, отримують по 500 гривень компенсації щомісяця з квітня 2020 року.

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