Пенсіонерам можуть заблокувати банківський рахунок. ПФУ пояснив, у чому причина і що робити

За її словами, іноді пенсіонери використовують свій банківський рахунок для зберігання коштів, та тривалий час не проводять з ним ніяких операцій. Однак якщо кошти на рахунку залишаються тривалий час та не використовуються Пенсійний фонд може вирішити, що пенсіонер не має доступу до них. Мова йде про відсутність активності на рахунках протягом 6 місяців.

Аналогічне правило діє і для тих, хто отримує виплати на "Укрпошті". ПФУ вважає, що якщо людина не користується пенсією пів року, то вона або померла, або її персональні дані присвоїли шахраї. У такому випадку ПФУ блокує рахунок та припиняє виплати на нього.

Чи можна відновити виплати?

Для того, щоб відновити виплати необхідно звернутися у відділення ПФУ. У випадку, якщо рахунок було заблоковано помилково - пенсіонер поверне свої кошти. При цьому, якщо пенсіонер все ж хоче накопичувати кошти, то йому порадять перераховувати їх на окремо створений рахунок.

"Коли людина відновлює можливість отримувати свої гроші, ці гроші її чекають. Чекають не більше 3 років, але станом на зараз цей строк для тих людей, які отримували пенсії на тимчасово окупованих з 24 лютого 2022 року територіях, поки не є актуальним", - розповіла Марчук.

Пенсії по інвалідності працівникам прокуратури

Прокурорам, визнаним особами з інвалідністю I або II групи, призначається пенсія по інвалідності в розмірі 60 % суми їхньої місячної заробітної плати, за наявності стажу роботи в органах прокуратури не менше 10 років.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, скільки потрібно стажу, щоб вийти на пенсію у 2024 році.

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