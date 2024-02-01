Пенсионерам могут заблокировать банковский счет. ПФУ объяснил, в чем причина и что делать

По ее словам, иногда пенсионеры используют свой банковский счет для хранения средств и длительное время не проводят с ним никаких операций. Однако если средства на счете остаются длительно и не используются Пенсионный фонд может решить, что пенсионер не имеет доступа к ним. Речь идет об отсутствии активности на счетах в течение 6 месяцев.

Аналогичное правило действует и для получающих выплаты на "Укрпочте". ПФУ считает, что если человек не пользуется пенсией полгода, то он либо умер, либо его персональные данные присвоили мошенники. В этом случае ПФУ блокирует счет и прекращает выплаты на него.

Можно ли возобновить выплаты?

Для того чтобы возобновить выплаты необходимо обратиться в отделение ПФУ. В случае если счет был заблокирован ошибочно - пенсионер вернет свои средства. При этом если пенсионер все же хочет накапливать средства, то ему посоветуют перечислять их на отдельно созданный счет.

"Когда человек восстанавливает возможность получать свои деньги, эти деньги его ждут. Ждут не более 3 лет, но по состоянию на данный момент этот срок для тех людей, которые получали пенсии на временно оккупированных с 24 февраля 2022 года территориях, пока не является актуальным", - рассказала Марчук.

Пенсии по инвалидности работникам прокуратуры

Прокурорам, признанным лицами с инвалидностью I или II группы, назначается пенсия по инвалидности в размере 60% от суммы их месячной заработной платы, при наличии стажа работы в органах прокуратуры не менее 10 лет.

Напомним, ранее мы сообщали, сколько нужно стажа, чтобы выйти на пенсию в 2024 году.

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