Пенсіонерам і не тільки: кому продовжа виплати для ВПО

Проектом акта пропонується:

- продовжувати виплату допомоги внутрішньо переміщеним особам ще на один 6 місячний період, виходячи з наступних умов:

1) внутрішньо переміщеним особам з числа пенсіонерів;

2) особам з інвалідністю 1 та 2 групи та дітям з інвалідністю;

3) дітям-сироти, та дітям, позбавленим батьківського піклування.

- продовжувати виплату допомоги внутрішньо переміщеним особам ще на один 6 місячний період непрацюючим працездатним особам, які сприяли своїй економічній незалежності (стали на облік в центр зайнятості, працевлаштувались, оформили послугу догляду за дитиною "муніципальна няня" тощо).

"Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям забезпечуватиме підтримку внутрішньо переміщених осіб, виплата яким буде припинена з 1 лютого 2024 року", - йдеться в пояснювальній записці до проекту.

Нові правила

Нагадаємо, з державного бюджету виплачується щомісячна компенсація на проживання у розмірі 3 тисяч гривень особам з інвалідністю й дітям і 2 тисяч гривень для всіх інших внутрішніх переселенців.

Уряд вирішив, що для всіх внутрішньо переміщених осіб, які отримують допомогу, з 1 серпня 2023 року вона автоматично продовжується тільки на 6 місяців - до кінця січня 2024 року.