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Пенсіонер виїхав з окупації: що потрібно зробити, щоб не втратити виплати

06:30 25.10.2026 Нд
2 хв
aimg Олена Чупровська
Фото: що має зробити пенсіонер, який виїхав з ТОТ (Getty Images)

Пенсіонери, які виїхали з окупації, можуть не проходити щороку фізичну ідентифікацію. Для цього їм треба перевести пенсійну справу на підконтрольну Україні територію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд України.

Пенсію виплачують за адресою, яку людина вказала в заяві як місце фактичного проживання в межах України. Прописка чи задеклароване місце проживання тут значення не мають. Це передбачає стаття 47 закону про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.

Тому тим, хто переїхав з тимчасово окупованих територій (ТОТ), радять змінити адресу виплати на нову - на підконтрольній Україні території. Тоді щороку проходити фізичну ідентифікацію не доведеться.

Кому треба проходити ідентифікацію

Постанова Кабміну від 11 лютого 2025 року №299 визначила дві категорії людей. Щоб і далі отримувати пенсію, вони мають щороку до 31 грудня проходити фізичну ідентифікацію.

Це пенсіонери, які тимчасово проживають за межами України, а також ті, хто живе на тимчасово окупованих Росією територіях.

Як перевести пенсійну справу

Заяву про переведення виплати за новим місцем проживання можна подати двома способами.

Перший - особисто, у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду. Другий - онлайн, через особистий кабінет на вебпорталі фонду.

Після опрацювання заяви в пенсійній справі вкажуть місце фактичного проживання пенсіонера на підконтрольній території. Саме за цією адресою йому виплачуватимуть пенсію.

Що ще треба знати

Пенсію людям, які виїхали з окупації, виплачують за умови, що вони не отримують пенсію від органів пенсійного забезпечення Росії. Про це потрібно повідомити Пенсійний фонд.

У фонді пояснюють, що строк перебування на ТОТ на цю вимогу не впливає.

Нагадаємо, пенсію після призначення виплачують не пізніше 25 числа місяця, за який її нарахували.

Якщо гроші затримали з вини органу Пенсійного фонду, їх виплачують без обмеження строком і додають компенсацію.

Також ми писали, що частина прав і виплат не переходить у спадок після смерті людини.

Водночас пенсію, яку нарахували, але не встигли виплатити, передають членам сім’ї померлого.

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