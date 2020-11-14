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В Пенсильвании и Мичигане отклонили иски сторонников Трампа о недействительности голосов

Автор: РБК-Украина

Федеральный суд Филадельфии, штат Пенсильвания, отклонил иск республиканцев о признании недействительными 9,3 тысячи бюллетеней на выборах президента США. Речь идет о бюллетенях, которые поступили по почте.

Об этом сообщает CBS.

Республиканская партия ходатайствовала о том, что бюллетени якобы были присланы после дня голосования 3 ноября.

Судья Брукс Смит отметил, что все "законные голоса должны быть учтены".

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Также, по данным Bloomberg, в Мичигане был отклонен иск сторонников Дональда Трампа, которые хотели остановить оглашение результатов в Детройте.

Напомним, адвокаты из штаба Трампа отозвали судебный иск с требованием пересчитать голоса на выборах в штате Аризона. Штаб Трампа пришел к выводу, что это не поможет Трампу одержать победу в этом штате.

РБК-Украина в материале "Трамп не сдается. Сможет ли Байден удержать победу и что будет дальше" писало о том, почему Трамп цепляется за Белый дом, а также, кто может занять ключевые должности в администрации Байдена.

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