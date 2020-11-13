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Пересчета голосов в Аризоне не будет. Штаб Трампа отозвал иск

Аризона, Пятница 13 ноября 2020 21:42
Пересчета голосов в Аризоне не будет. Штаб Трампа отозвал иск
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)
Автор: Дмитрий Левицкий

Адвокаты из штаба действующего президента США Дональда Трампа отозвали судебный иск с требованием пересчитать голоса на выборах в штате Аризона. Штаб Трампа пришел к выводу, что это не поможет Трампу одержать победу в этом штате.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

"Итоги голосования в штате показали, что судебное решение относительно выборов президента является ненужным", - заявили в штабе Трампа.

По прогнозам телеканала CNN, победу в штате Аризона одерживает бывший вице-президент США, кандидат от демократов Джо Байден. Байден опережает Трампа на более чем 11 тысяч голосов.

Напомним, в воскресенье республиканцы подали иск в суд округа Мерикоп по пересчету результатов голосования на президентских выборах в штате Аризона. Они утверждали, что проблемы с машинами для подсчета голосов привели к неточностям в результатах.

Как писало РБК-Украина, Байден заявил об избрании себя президентом США. Однако действующий глава США Дональд Трамп намерен оспаривать результаты выборов в суде.

Больше о выборах президента США вы можете прочитать в материале РБК-Украина "Трамп не сдается. Сможет ли Байден удержать победу и что будет дальше".

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