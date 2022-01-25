Пенсии в Украине вырастут с марта. Названа минимальная сумма индексации

Минсоцполитики обнародовало проект Кабинета министров об индексации пенсий с 1 марта 2022 года с коэффициентом 1,14. Минимальный размер повышения составит 100 гривен, и такую сумму получат около половины пенсионеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект постановления, обнародованный для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины ( ФПУ ).

Согласно документу, перерасчет проводится с применением коэффициента увеличения показателя средней заработной платы в Украине, с которой уплачены страховые взносы, и который учитывается для исчисления пенсии, в размере 1,14.

В случае, когда размер повышения в результате перерасчета пенсии не достигает 100 гривен, устанавливается ежемесячная доплата к пенсии в сумме, которой не хватает до указанного размера.

Кроме украинцев, которым пенсии назначены по закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", индексация с коэффициентом 1,14 также проводится и для бывших военных и чернобыльцев.

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