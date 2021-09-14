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Пенсии, субсидии и оповещения о кредитах: что еще запустят в "Дие"

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Киев, Вторник 14 сентября 2021 18:23
Пенсии, субсидии и оповещения о кредитах: что еще запустят в "Дие" Фото: в "Дие" появятся новые сервисы (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

Министерство цифровой трансформации на Diia Summit осенью презентует новые сервисы. В том числе, те, которые помогут удаленно переназначать выплаты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минцифру.

Как отметил вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров, будет запущены оповещения о проверке кредитной истории. В частности, если кто-то попытается взять кредит на конкретного человека. Таким образом, можно будет заблокировать эту операцию.

Также будет создан Единый реестр социальных выплат, поскольку на сегодня база данных получателей субсидий не видит базу данных авто или недвижимости.

Кроме того, на базе "Дии" реализуют сервисы назначения и перерасчета пенсии, пособия одиноким матерям и субсидий на оплату коммунальных услуг.

"Процесс подачи заявлений будет упрощен, чтобы люди не собирали сотни справок и не ходили по разным государственным структурам", - говорится в сообщении.

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