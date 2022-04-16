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Пенсии, пособия и здравоохранение: Марченко исключил сокращение социальных расходов

Фото: министр финансов Сергей Марченко (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Несмотря на войну России против Украины в стране не будут сокращать социальные расходы. Выплаты пенсий и пособий являются приоритетными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра финансов Сергея Марченко на телемарафоне.

"Я не предвижу каких-либо задержек и сокращений социальных расходов. Обычно нужно усиливать адресность этих расходов, верификацию, чтобы это было справедливо - те, кто имеют поддержку со стороны государства, чтобы ее получали, а не злоупотребляли этим", - отметил он.

По его словам, расходы социального блока являются приоритетными, как и военные. Он добавил, что на 100% будут обеспечены расходы, относящиеся к пенсионному обеспечению, социальной защите, образованию, здравоохранению.

"Эти расходы приоритетны и должны быть обеспечены в полной мере", - подчеркнул он.

Напомним, ранее Марченко заявил, что рыночный курс доллара в Украине является стабильным.

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