ru ua
Чт, 28 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Пенсии переселенцев: Ощадбанк снова может продлить действие карт

Новина українською →
Киев, Четверг 28 октября 2021 12:16
Пенсии переселенцев: Ощадбанк снова может продлить действие карт Фото: "Ощадбанк" (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Государственный "Ощадбанк" в очередной раз может продлить действие карт переселенцев. По крайней мере, о рассмотрении такой возможности договорились на переговорах Трехсторонней контактной группы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram украинской делегации в ТКГ.

Сообщается, что на переговорах отдельное внимание было уделено необходимости отмены ограничений для жителей оккупированных территорий для пересечения линии разграничения через КПВВ "Станица Луганская".

"Также согласовали рассмотреть возможность продления платежных карт "Ощадбанка" для выплаты пенсий из-за ухудшения эпидемического состояния COVID-19", - говорится в сообщении.

Отметим, 5 октября "Ощадбанк" заявил, что якобы в последний раз автоматические продлил карточки пенсионеров из ОРДЛО. В заявлении говорилось, что с 1 января 2022 года карты перестанут обслуживаться. Это означало, что те, кто зарегистрировался переселенцем, но проживают на оккупированных территориях, должны решать вопросы на подконтрольной территории. При том, что на сегодня другого варианта, кроме как ехать через Россию, у них фактически нет.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ощадбанк Переселенцы с Донбасса Пенсии
NEWS
На максимуме по всем показателям. Введут ли в Украине тотальный локдаун
На максимуме по всем показателям. Введут ли в Украине тотальный локдаун
DAILY
Мстислав Баник, "Дія": Задачи провести электронные выборы пока нет
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Мстислав Баник, "Дія": Задачи провести электронные выборы пока нет