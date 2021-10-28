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Пенсії переселенців: Ощадбанк знову може продовжити дію карток

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Київ, Четвер 28 жовтня 2021 12:16
Пенсії переселенців: Ощадбанк знову може продовжити дію карток Фото: "Ощадбанк" (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Державний "Ощадбанк" в черговий раз може продовжити дію карток переселенців. Принаймні, про розгляд такої можливості домовилися на переговорах Тристоронньої контактної групи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram української делегації в ТКГ.

Повідомляється, що на переговорах окрему увагу було приділено необхідності скасування обмежень для жителів окупованих територій для перетину лінії розмежування через КПВВ "Станиця Луганська".

"Також погодили розглянути можливість продовження платіжних карток "Ощадбанку" для виплати пенсій через погіршення епідемічного стану COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, 5 жовтня "Ощадбанк" заявив, що нібито востаннє продовжив картки пенсіонерів з ОРДЛО. У заяві говорилося, що з 1 січня 2022 року картки перестануть обслуговуватися. Це означало, що ті, хто зареєструвався переселенцем, але проживають на окупованих територіях, повинні вирішувати питання на підконтрольній території. При тому, що на сьогодні іншого варіанту, окрім як їхати через Росію, у них фактично немає.

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