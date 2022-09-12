Пенсии на освобожденных от оккупантов территориях выплатят безотлагательно

"Укрпочта" готова обеспечить первую доставку и выплату пенсий жителям деокупированных населенных пунктов Харьковской области в течение следующей недели. Соответствующее решение принято 10 сентября по результатам заседания Координационного штаба по вопросам деокупированных территорий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции .

По данным пресс-службы, генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский сообщил, что передвижные отделения начнут развозить пенсии с понедельника-вторника. На этапе решения находится также вопрос о тех пенсионерах, которые получают выплаты на карточки. Но они в ближайшее время будут устранены.

"Пенсии получат все", - говорится в сообщении.

Кроме того, на заседании штаба обсудили работу органов власти в деоккупированных населенных пунктах, восстановление разрушенной критической инфраструктуры (электро-, газо-, теплоснабжения, связи, ремонта жилого фонда), разминирование территорий, доставку социальных выплат, оказание гуманитарной помощи и т.п.