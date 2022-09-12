Пенсії на звільнених від окупантів територіях виплатять невідкладно

"Укрпошта" готова забезпечити першу доставку та виплату пенсій мешканцям деокупованих населених пунктів Харківської області протягом наступного тижня і. Відповідне рішення ухвалено 10 вересня за результатами засідання Координаційного штабу з питань деокупованих територій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінреінтеграції.
За даними прес-служби, генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський повідомив, що пересувні відділення почнуть розвозити пенсії з понеділка-вівторка. На етапі вирішення перебуває також питання щодо тих пенсіонерів, які отримують виплати на картки. Але вони найближчим часом будуть усунуті.
"Пенсії отримають всі", - йдеться в повідомленні.
Крім того, на засіданні штабу обговорили роботу органів влади в деокупованих населених пунктах, відновлення зруйнованої критичної інфраструктури (електро-, газо-, теплопостачання, зв’язку, ремонту житлового фонду), розмінування територій, доставку соціальних виплат, надання гуманітарної допомоги тощо.
Нагадаємо, Збройні сили України за добу 11 вересня звільнили понад 20 населених пунктів.
За даними британської розвідки, за останній час ЗСУ звільнили територію площею понад 3 тис. квадратних кілометрів.
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