Пенсии за март через банки уже получили почти 100% получателей

По состоянию на 17 марта 2022 года банки зачислили средства на счета 99,99% получателей пенсий. По данным "Укрпочты", в регионах, где производится выплата, доставлено 73,72% профинансированной суммы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда ( ПФУ ).

Всего на выплату пенсий марта Пенсионный фонд Украины направил 47,1 млрд грн, в т. ч. 10,6 млрд грн - на выплату пенсий через АО "Укрпочта", 36,5 млрд грн - через уполномоченные банки.

Для 56,4 тыс. пенсионеров срок выплаты пенсий по инвалидности продлен до окончания срока действия карантинных мер. Пенсии таким получателям будут выплачиваться в апреле и мае и в случае пропуска лицами с инвалидностью срока повторного осмотра медико-социальной экспертизы.