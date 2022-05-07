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Пенсии членам семей погибших военнослужащих повысили на 1500 гривен

Фото: пенсии членам семей погибших военных повысили (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В апреле осуществлены перерасчеты пенсий членам семей погибших военнослужащих. По результатам перерасчетов более 2,2 тысяч человек получили увеличение пенсий в среднем на 1500 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.

По данным пресс-службы, минимальные гарантии по пенсиям членам семьи погибшего военнослужащего предусматривают, что такая пенсия на каждого члена семьи составляет не менее:

  • 7 800 грн - на каждого из родителей и супругов,
  • 6 100 грн - на каждого ребенка.

Это касается также членов семей погибших добровольцев территориальной обороны, поскольку с апреля на них распространены повышенные пенсионные гарантии, предусмотренные для военнослужащих. Соответствующие изменения закреплены законом об определении категорий лиц, которые признаются ветеранами войны.

Согласно этому закону, к числу участников боевых действий и лиц с инвалидностью в результате войны отнесены добровольцы Сил территориальной обороны и другие лица, которые вошли в состав добровольческих формирований территориальной громады.

Лицам, которые принимали непосредственное участие в проведении мероприятий, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины, предоставлено право на назначение досрочной пенсии по возрасту после достижения мужчинами 55 лет, женщинами - 50 лет и при наличии страхового стажа не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин.

Кроме того, в круг лиц, относящихся к семьям погибших защитников и защитниц Украины, включены члены семей погибших лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины принимая участие в АТО/ООС, а также семьи погибших добровольцев Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины.

Напомним, в марте 2022 года в Украине были проиндексированные пенсии военным пенсионерам. Благодаря этому их средний размер превысил 8500 гривен.

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