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Пенсии авансом за апрель уже получили почти 2 млн украинцев из прифронтовых областей

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Украина, Понедельник 28 марта 2022 10:07
Пенсии авансом за апрель уже получили почти 2 млн украинцев из прифронтовых областей Фото: пенсии за апрель уже получили почти 2 млн украинцев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Пенсионный фонд Украины начал финансирование и выплату пенсий за апрель 2022 года. В течение 25-27 марта на общую сумму 8 778,3 млн грн профинансировано пенсии 1 941,0 тыс. получателям, из которых 1 388,0 тыс. человек получают пенсии через банки, 553,0 тыс. лиц - через АО "Укрпочта":

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ.

В частности, выплачены пенсии:

  • 25 марта - 610,3 тыс. пенсионерам в Луганской и Черниговской областях на сумму 2 925,8 млн грн;
  • 26 марта - 824,4 тыс. пенсионерам в Николаевской, Сумской и Херсонской областях на сумму 3 433,8 млн грн;
  • 27 марта - 506,3 тыс. пенсионерам в Киевской области на сумму 2 418,7 млн грн.

Банками зачислены пенсии на счета 97,45% пенсионеров (1352,7 тыс. человек).

По данным ПФУ, на пенсионные выплаты за март 2022 года направлено 47,7 млрд грн.

По состоянию на 27 марта 2022 года банки зачислили средства на счета 99,99% получателей. По сообщению АО "Укрпочта", в регионах, где производится выплата, доставлено 83,74% профинансированной суммы 10,6 млрд грн.

По обращениям пенсионеров по состоянию на 27 марта 2022 года предоставлено 349,0 тыс. пенсионных услуг, в том числе 26-27 марта 2022 года - 3,3 тысячи.

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